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9:11   9 Апреля 2021
Происшествия

Телохранители президента Латвии протаранили его Lexus на служебной машине

Телохранители президента Латвии протаранили его Lexus на служебной машине

Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП по пути в Рижский замок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в канцелярии главы государства.

Водитель президентского Lexus LS 600 HL резко затормозил на непросматриваемом перекрестке, в результате чего в него въехал Volkswagen Touareg, принадлежащий службе безопасности. Столкновение было незначительным — президент, водители и сотрудники охраны не получили никаких травм.

На месте происшествия был составлен протокол об аварии, после чего транспортные средства продолжили путь. Изменений в распорядок дня Эгилса Левитса вносить не пришлось.

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#дтп #латвия #президент

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