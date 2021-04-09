Телохранители президента Латвии протаранили его Lexus на служебной машине

Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП по пути в Рижский замок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в канцелярии главы государства.

Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП по пути в Рижский замок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в канцелярии главы государства.

Водитель президентского Lexus LS 600 HL резко затормозил на непросматриваемом перекрестке, в результате чего в него въехал Volkswagen Touareg, принадлежащий службе безопасности. Столкновение было незначительным — президент, водители и сотрудники охраны не получили никаких травм.

На месте происшествия был составлен протокол об аварии, после чего транспортные средства продолжили путь. Изменений в распорядок дня Эгилса Левитса вносить не пришлось.