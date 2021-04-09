9:11 9 Апреля 2021Происшествия
Телохранители президента Латвии протаранили его Lexus на служебной машине
Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП по пути в Рижский замок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в канцелярии главы государства.
Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП по пути в Рижский замок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в канцелярии главы государства.
Водитель президентского Lexus LS 600 HL резко затормозил на непросматриваемом перекрестке, в результате чего в него въехал Volkswagen Touareg, принадлежащий службе безопасности. Столкновение было незначительным — президент, водители и сотрудники охраны не получили никаких травм.
На месте происшествия был составлен протокол об аварии, после чего транспортные средства продолжили путь. Изменений в распорядок дня Эгилса Левитса вносить не пришлось.