Тактические учения морпехов на Камчатке сняли на видео

Учения на Камчатке прошли с участием морской пехоты. Согласно плану военные должны были преодолеть оборону условного врага и высадиться на неподготовленный берег.

Учения на Камчатке прошли с участием морской пехоты. Согласно плану военные должны были преодолеть оборону условного врага и высадиться на неподготовленный берег.

Высадка батальона морпехов с десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Ослябя" была запечатлена на видео представителями ведомства. В учениях были задействованы тактические группы на скоростных плавательных средствах.

"Уникальность учения состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из четырех самолетов Ан-12 и Ан-26", — объяснили в Министерстве обороны, передают "Известия".

Военные осуществили захват прибрежной полосы до подхода основных сил. Боевые пловцы слаженно работали при поддержке вертолетов Ка-29 и Ми-8АМТШ. Воздушные суда организовали высадку 600 десантников на необорудованную площадку. Кроме того, морпехи выполнили тактические действия по захвату и удержанию рубежа. К учениям привлекли около 1400 военнослужащих и больше 250 единиц техники.