Опрос показал число довольных своей зарплатой граждан России

Всего 9% россиян удовлетворены размером своей заработной платы. Об это говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Всего 9% россиян удовлетворены размером своей заработной платы. Об это говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Согласно проведенному исследованию, во всех округах страны лишь 9% жителей страны в возрасте старше 18 лет довольны текущим доходом. Авторы опроса выяснили, что 25% респондентов планируют добиться повышения на сумму превышающую 50 тыс. рублей.

Аналогичное количество граждан хочет увеличить свой доход на 20-30 тыс. рублей. Каждый пятый согласится на прибавку к жалованию в 10-20 тыс., примерно 14% опрашиваемых — в 40-50 тыс., 10% респондентов — в 30-40%. Лишь 7% россиян рассчитывают приумножить свой заработок на 10 тыс., передает РИА Новости.

Представители сервиса определили, что в первом квартале текущего года 7% опрашиваемых рассказали об увеличении заработной платы, только 1% получили повышение в должности. Исследование проводили в апреле, в нем приняли участие больше 4,5 тыс. человек.