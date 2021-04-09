Истребитель МиГ-35 получит систему искусственного интеллекта

Истребитель МиГ-35 оснастят системой с элементами искусственного интеллекта для помощи летчику при принятии решений во время заданий.

Истребитель МиГ-35 оснастят системой с элементами искусственного интеллекта для помощи летчику при принятии решений во время заданий.

Также аппарат будет модернизирован при помощи системы интегрированного зрения, которая даст возможность видеть в трудных метеорологических условиях, сообщает ТАСС.

"Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику в принятии решений в различных ситуациях", — рассказали агентству в пресс-службе корпорации "МиГ".

Истребитель совершил первые полеты в январе 2017 года, тогда же завершил все испытания. Машина разработана для работы в условиях интенсивного военного конфликта.