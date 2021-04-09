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8:35   9 Апреля 2021
Экономика

Российские власти внесли изменения в порядок формирования тарифов ТКО

Российские власти внесли изменения в порядок формирования тарифов ТКО

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах формирования тарифов в сфере твердых коммунальных отходов.

Постановление приготовила ФАС при содействии "Российского экологического оператора". Внесенные изменения должны будут решить возникшие спорные вопросы, которые появились при формировании тарифов в области ТКО, сообщает 360tv.ru.

Нововведения затронули и список расходов на перевозку отходов. Это должно повысить прозрачность транспортировки еще на этапе конкурса. Теперь регоператоры смогут вывозить мусор без привлечения подрядчика, если аукцион будет признан несостоявшимся.

Вместе с этим документ зафиксирует и учет лизинговых расходов, плату в рамках концессионных соглашений и аренду "мусорных" объектов. Утверждение тарифов будет происходить в одни сроки с производственной программой. Пока действует переходный период, при смене регоператора отходы будут вывозиться по старому тарифу.

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