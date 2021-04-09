Блинкен объяснил провокационные заявления Байдена о Путине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен объяснил высказывания главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен объяснил высказывания главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом.

Байден ранее на вопрос журналистов о том, считает ли он российского коллегу "убийцей", дал утвердительный ответ. Журналист газеты Washington Post спросил у Блинкена, как президент может позволять себе подобные высказывания и при этом быть устремленным к сотрудничеству.

Госсекретарь отметил, что американский президент следует политике, которая исходит из "критерия целесообразности". По его словам, Байден "четко видит две вещи" — необходимость привлечь Россию "за любые враждебные действия", а также важность оставаться открытым в сферах, представляющих взаимный интерес.