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8:20   9 Апреля 2021
Политика

Блинкен объяснил провокационные заявления Байдена о Путине

Блинкен объяснил провокационные заявления Байдена о Путине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен объяснил высказывания главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом.

Байден ранее на вопрос журналистов о том, считает ли он российского коллегу "убийцей", дал утвердительный ответ. Журналист газеты Washington Post спросил у Блинкена, как президент может позволять себе подобные высказывания и при этом быть устремленным к сотрудничеству.

Госсекретарь отметил, что американский президент следует политике, которая исходит из "критерия целесообразности". По его словам, Байден "четко видит две вещи" — необходимость привлечь Россию "за любые враждебные действия", а также важность оставаться открытым в сферах, представляющих взаимный интерес.

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#путин #байден #Блинкен

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