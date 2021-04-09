Хакеры могут совершить крупную кибератаку на банковские счета россиян в мае

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о готовящейся хакерской атаке в майские праздники.

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о готовящейся хакерской атаке в майские праздники.

"Известия" отмечают, что атака будет совершаться на банковские счета российских граждан. Хакеры воспользуются уязвимостью в сотовой связи, которая позволит им перехватить SMS для авторизации в приложении банка.

Наибольшему риску подвержены счета с наибольшими остатками. Также речь идет счетах с подключенным к онлайн-банкингом.

Специалисты отметили, что данные одного из крупных сотовых операторов оказались в даркнете. Злоумышленники с их помощью могут перехватывать сообщения и звонки абонентов.

Обычно на подготовку атаки может понадобиться от двух недель до месяца. Ожидается, что "удар" произойдет на майских праздниках — когда граждане наименее бдительны.