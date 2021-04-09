Россиян научили распознавать поддельные лекарства

Первый признак подделки, некачественного препарата или лекарства, которое хранилось с нарушением требований, — испорченная вторичная упаковка.

Первый признак подделки, некачественного препарата или лекарства, которое хранилось с нарушением требований, — испорченная вторичная упаковка.

На упаковке должна быть маркировка с указанием срока годности, серией препарата, а также data matrix код для препаратов, выпущенных в обращение после июля прошлого года. Кроме того, она должна быть качественной внешне — без смазанных рисунков, подтеков, недочетов полиграфии, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с "Прайм". Также необходимо сверить описание в инструкции с содержимым упаковки.

"Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха и любые органолептические отличия", — рассказал Беспалов.

Если есть несоответствия, то такое лекарство лучше не использовать. Специалист добавил, что чаще всего подделки попадаются среди препаратов высокой стоимости, дешевые же лекарства подделывают нечасто.