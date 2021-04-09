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7:37   9 Апреля 2021
Политика

Пушков указал на "грубую ошибку" Зеленского по Донбассу

Пушков указал на "грубую ошибку" Зеленского по Донбассу

Член Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о членстве в НАТО, как о единственном способе закончить конфликт в Донбассе.

На своей странице в Twitter сенатор пишет, что такой шаг навсегда лишит Украину шансов вернуть Донбасс.

"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате", — отметил российский политик.

Несколько дней назад Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Альянс является единственным путем для Киева к окончанию войны в Донбассе. Украинский лидер также призвал страны-члены НАТО акцентировать внимание на безопасности в Черном море и усилить присутствие в регионе.

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