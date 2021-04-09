Пушков указал на "грубую ошибку" Зеленского по Донбассу

Член Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о членстве в НАТО, как о единственном способе закончить конфликт в Донбассе.

Член Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о членстве в НАТО, как о единственном способе закончить конфликт в Донбассе.

На своей странице в Twitter сенатор пишет, что такой шаг навсегда лишит Украину шансов вернуть Донбасс.

"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате", — отметил российский политик.

Несколько дней назад Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Альянс является единственным путем для Киева к окончанию войны в Донбассе. Украинский лидер также призвал страны-члены НАТО акцентировать внимание на безопасности в Черном море и усилить присутствие в регионе.