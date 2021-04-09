Цены на майонез в России могут подняться на десять процентов

Крупные производители соусов и майонезов предупредили о повышении отпускных цен. Это произойдет уже в апреле, сообщает газета "Коммерсантъ".

Крупные производители соусов и майонезов предупредили о повышении отпускных цен. Это произойдет уже в апреле, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, подорожание продукции в среднем составит десять процентов. Причиной роста цена назван рост стоимости масла — ключевого компонента майонеза, а также топлива и упаковки. Уточняется, что повышение цен поможет избежать убытков.

На фоне роста цен на некоторые продукты Правительство РФ заключило ряд соглашений о стабилизации ценовых показателей. Речь идет о сахаре и подсолнечном масле.

Так, стоимость подсолнечного масла в России с начала 2021 года выросла с 88 тысяч до 118 тысячи рублей за тонну.