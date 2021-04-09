Минэнерго допустило влияние пандемии на мировое потребление нефти до 2024 года

Вплоть до 2024 года на мировое потребление нефти может негативно влиять пандемия, следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года.

Вплоть до 2024 года на мировое потребление нефти может негативно влиять пандемия, следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года.

"Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030–2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы", — приводит текст проекта "Интерфакс".

Риски усилились в 2020 и 2021 годах под влиянием пандемии. Это негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов в мире может сохраняться до 2023–2024 годов, говорится в документе.

Авторы проекта допускают, что пандемия COVID-19 и риск медленного восстановления глобальной экономики могут повлечь сокращение добычи нефти в стране до 2040 года.