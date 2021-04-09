Адвокат рассказал, как налоговая служба может узнать о нелегальной сдаче квартиры

Арендодатель, преступающий нормы закона, задается вопросом, как налоговая инспекция может узнать о сдаче квартиры и что будет, если скрытые заработанные средства проявятся.

Арендодатель, преступающий нормы закона, задается вопросом, как налоговая инспекция может узнать о сдаче квартиры и что будет, если скрытые заработанные средства проявятся.

Адвокат Олег Сухов отметил, что за неуплату предусмотренных законом налогов от сдачи квартиры в аренду придется не только сразу заплатить за последние три года, но и выплатить штраф в размере 20% от суммы задолженности. Уклонение от налогов от сдачи жилья более трех лет грозит по ст. 198 УК РФ арендодателю сроком и штрафом при задолженности не менее 75 тыс. рублей.

Одним из способов выявления доходов является проверка счетов граждан, на которые регулярно приходят одни и те же суммы от одних и тех же плательщиков, уточняет Сухов в интервью для издания "Прайм". Налоговая может запросить информацию как у получателей денег, так и у лиц, переводивших средства.