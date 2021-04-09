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4:57   9 Апреля 2021
Общество

Россия имеет шансы снять все коронавирусные ограничения

Россия имеет шансы снять все коронавирусные ограничения

Скорая выработка коллективного иммунитета возможна благодаря высоким темпам вакцинации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила высокий рост желающих привиться от коронавируса. Спикер обратила внимание, что такие показатели по всем регионам России.

"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена", — подчеркнула Матвиенко в своем блоге, опубликованном в "Парламентской газете".

Сенатор отметила, что высокая эффективность российского препарата полностью доказана. Произведенная вакцина может противостоять всем штаммам заболевания.

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#россия #ограничения #коронавирус

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