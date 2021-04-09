Итальянское правительство оценило вероятность приобретения "Спутника V"

Италия сможет удовлетворить свои потребности и без российской вакцины "Спутник V". Такое заявление сделал премьер-министр страны Марио Драги.

Италия сможет удовлетворить свои потребности и без российской вакцины "Спутник V". Такое заявление сделал премьер-министр страны Марио Драги.

Он отметил, чтобы избежать закупок препарата у России необходимо, чтобы контракты на поставки вакцины выполнялись. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами.

"Производственные возможности ("Спутника V". — Прим. ред.) очень ограничены, настолько, чтобы быть незначительными для страны, если контракты будут соблюдаться, то Италия получит все вакцины, необходимые на этот год", — подчеркнул премьер.

На сегодняшний день в Италии одобрено три вакцины. В список входят Moderna, Pfizer и AstraZeneca.