Раздел о зверствах Вермахта появился на сайте Минобороны РФ

Файлы, опубликованные Минобороны РФ, подтверждают зверства фашистов по отношению к узникам концлагерей и гражданскому населению на оккупированных территориях.

Файлы, опубликованные Минобороны РФ, подтверждают зверства фашистов по отношению к узникам концлагерей и гражданскому населению на оккупированных территориях.

Минобороны России в пятницу на своем сайте добавило раздел "Забвению не подлежит", в котором опубликовало документы времен Второй мировой войны, касающиеся зверств солдат и офицеров Вермахта, персонала фашистской Германии и их пособников в концентрационных лагерях, лагерях военнопленных и на оккупированных территориях. Рассекречены доказательства массовых убийств со стороны фашистов, в том числе детей и младенцев.

Появление такого раздела приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. В 1945 году в этот день произошло восстание в крупнейшем концлагере Бухенвальд.

В Минобороны отметили, что публикация таких документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.