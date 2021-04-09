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3:36   9 Апреля 2021
Общество

Раздел о зверствах Вермахта появился на сайте Минобороны РФ

Раздел о зверствах Вермахта появился на сайте Минобороны РФ

Файлы, опубликованные Минобороны РФ, подтверждают зверства фашистов по отношению к узникам концлагерей и гражданскому населению на оккупированных территориях.

Минобороны России в пятницу на своем сайте добавило раздел "Забвению не подлежит", в котором опубликовало документы времен Второй мировой войны, касающиеся зверств солдат и офицеров Вермахта, персонала фашистской Германии и их пособников в концентрационных лагерях, лагерях военнопленных и на оккупированных территориях. Рассекречены доказательства массовых убийств со стороны фашистов, в том числе детей и младенцев.

Появление такого раздела приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. В 1945 году в этот день произошло восстание в крупнейшем концлагере Бухенвальд.

В Минобороны отметили, что публикация таких документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.

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#миноброны #фашисты #зверства

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