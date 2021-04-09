2:48 9 Апреля 2021Общество
Власти Черногории продлили безвизовый въезд для россиян
Правительство Черногории приняло решение продлить для россиян безвизовый режим. Об этом сообщает МИД России.
Правительство Черногории приняло решение продлить для россиян безвизовый режим. Об этом сообщает МИД России.
Решение о временном освобождении граждан России от получения виз будет действовать до 31 октября 2021 года. Сейчас россияне смогут пересекать территорию страны, въезжать и пребывать в ней до 90 дней при наличии заграничного паспорта.
Однако при этом остается необходимость в оформлении рабочих и учебных виз. Также в МИД отметили, что в связи с пандемией порядок въезда в Черногорию может меняться.
Власти Греции накануне приняли решение разрешить въезжать на свою территорию четырем тысячам россиян еженедельно. Такой режим будет сохраняться до 19 апреля.