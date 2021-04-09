Петербургская филармония имени Шостаковича отметит вековой юбилей

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича отметил 100 лет со дня основания.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича отметил 100 лет со дня основания.

Такое поручение сделал российский президент Владимир Путин. Указ о праздновании в 2021-2022 годах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи в исполняющимся в 2021 году 100-летием Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д​​​. Д. Шостаковича постановляю провести в 2021-2022 годах мероприятия, посвященные празднованию столетия Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича", – отмечается в документе.

Российское правительство в течение трех месяцев образует оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию. Также будет разработан и утвержден план главных мероприятий. Оказывать содействие в их освещении в СМИ будет Минцифры РФ. Рекомендация принять участие в подготовке и праздновании поступила и региональным властям.