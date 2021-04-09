1:10 9 Апреля 2021Политика
Итальянского посла вызвали в МИД Турции за реплику Драги об Эрдогане
Анкара отреагировала на реплику итальянского премьера Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. В МИД страны был вызвал посол Италии Массимо Гайани.
Анкара отреагировала на реплику итальянского премьера Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. В МИД страны был вызвал посол Италии Массимо Гайани.
Драги ранее охарактеризовал Эрдогана как диктатора. Премьер при этом указал на необходимость сотрудничества с турецким президентом.
"После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — заявили в МИД Турции.
Итальянского премьера раскритиковал глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Министр решительно осудил Драги за слова об Эрдогане.