Итальянского посла вызвали в МИД Турции за реплику Драги об Эрдогане

Анкара отреагировала на реплику итальянского премьера Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. В МИД страны был вызвал посол Италии Массимо Гайани.

Анкара отреагировала на реплику итальянского премьера Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. В МИД страны был вызвал посол Италии Массимо Гайани.

Драги ранее охарактеризовал Эрдогана как диктатора. Премьер при этом указал на необходимость сотрудничества с турецким президентом.

"После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — заявили в МИД Турции.

Итальянского премьера раскритиковал глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Министр решительно осудил Драги за слова об Эрдогане.