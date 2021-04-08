23:57 8 Апреля 2021Политика
Псаки озвучила реакцию Белого дома на рост напряженности в Донбассе
Вашингтон обеспокоен, что Россия сосредоточила на границе с Украиной значительное число войск. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Вашингтон обеспокоен, что Россия сосредоточила на границе с Украиной значительное число войск. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Пять украинских военнослужащих, по словам Псаки, были убиты в течение нынешней недели. Эти признаки вызывают в Белом доме "глубокую обеспокоенность", добавила пресс-секретарь.
"Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности", — подчеркнула Псаки.
Журналисты спросили пресс-секретаря, велись ли консультации на тему роста напряженности в Донбассе якобы с российской стороной. Псаки отказалась предоставить информацию по этому поводу.