Соединенные Штаты Америки уже взяли от Украины все, что собирались и так как больше она им не нужна, стране уготована участь сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга».

Соединенные Штаты Америки уже взяли от Украины все, что собирались и так как больше она им не нужна, стране уготована участь сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» высказал политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, по мнению которого американцы собираются использовать Украину лишь с одной целью, как предлог, чтобы опустить вокруг России железный занавес, и больше ни для чего.

«Спусковой крючок находится в руках американцев, в нынешней ситуации. Американцы должны решить, и ситуация их подталкивает к тому, чтобы принять это решение. Им Украина уже совсем ни для чего не нужна, и она должна исполнить последнюю функцию, чтобы война вспыхнула – и между Европой и Россией опустился железный занавес с полным разрывом дипотношений, объявлением европейской блокады и всего такого прочего», — уверен Куликов.

По мнению политолога, Украина для американцев годится только для этой цели. И то, необходимо, чтобы военный конфликт на украинской территории был достаточно масштабным и достаточно значимым, чтобы можно было его использовать, как задумали в США.

Украина, подчеркнул Куликов, должны сыграть роль сбитого над Донбассом летом 2014 года «Боинга», тогда она выполнить свою антироссийскую функцию.

«Украина должна стать таким «Боингом» в максимально большом объеме. Потому что она должна обеспечить функцию перехода от дипломатии к разрыву отношений и полному противостоянию, попытки консолидации западного дипломатического лагеря, американских вассалов», – объяснил Куликов.

Напомним, малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Нидерланды собрали для расследования обстоятельств трагедии Совместную следственную группу, которая вынесла решение, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». В произошедшем обвинили четырех человек – трех граждан России и одного украинца. При этом в состав ССГ не были включены представители России, но была включена Украина, несмотря на то, что именно Киев несет ответственность за то, что воздушное пространство над зоной продолжавшегося к тому моменту уже несколько месяцев вооруженного конфликта не было закрыто для полетов гражданской авиации.

Москва и Донецкая Народная Республика отвергают все обвинения в адрес ополченцев Донбасса и России, указывая на очевидные нестыковки в версии ССГ и Киева. При этом российская сторона провела собственное расследование, и предоставила следственной группе его результаты.