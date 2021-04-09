Баранец выразил благодарность американскому флоту за визиты в Черное море

Регулярные заходы американских военных кораблей в Черное море идут России только на пользу, так как помогают ей поддерживать Черноморский флот в боеготовном состоянии.

Регулярные заходы американских военных кораблей в Черное море идут России только на пользу, так как помогают ей поддерживать Черноморский флот в боеготовном состоянии.

С таким заявлением в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя сообщение американских СМИ о том, что в Вашингтоне в связи с ростом напряженности вокруг Донбасса рассматривается возможность отправки боевых кораблей ВМС США в Черное море.

В первую очередь Баранец напомнил, по условиям конвенции Монтре, страны, не имеющие собственного выхода к Черному морю, имеют ограничения для оправки туда своих кораблей. Общий тоннаж находящейся в этом море группы кораблей, принадлежащих странам без выхода к Черному морю, не должен превышать 30 тысяч тонн.

При этом российские средства отслеживания и оборонные противокорабельные системы позволяют Москве полностью контролировать единичные заходы американских военных кораблей в Черное море. А к черноморские страны, входящие в НАТО, то есть Румыния и Болгария, по словам обозревателя, ограничены в своих возможностях и не вызывают беспокойства у России.

«Нас ничего не страшит. Три американских корабля придут – наши сразу их берут на контроль. Наблюдают, самолетики летают, иногда выбивая им электронные "мозги". Черное море все больше накаляется и закипает от российско-натовского противостояния. Но мы к этому уже привыкли», — заявил Баранец.

При этом он подчеркнул, что американцы предпочитают не шутить с российским Черноморским флотом, который представляет собой не «60 надувных лодок без весел». Входящие в состав флота шесть дизельных подлодок, вооруженные «Калибрами», могут при желании достать до Киева.

Россия же из заходов американских военных кораблей в Черное море извлекает пользу для себя, так как американцы сами дают ей возможность изучить боевые корабли ВМС США, а также провести отработку их отслеживания и уничтожения, скоординировать действия и работу конкретных систем, и тому подобное.

Таким образом России не надо для проведения учений отправлять собственный корабль, который играл бы роль корабля НАТО, привлекать людей, жечь горючее. Враг сам приходит и дает возможность отработать характер маневров, скорость, систему связи…

«Это поддерживает ЧФ в высокой боеготовности. Мы пробуем, что у нас за системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Самолет с ними просто «пощупает» электронику, а мы слушаем реакцию. Завыли – значит сработало», — заявил Баранец, объясняя, почему он благодарен американцам за регулярные заходы в Черное море.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Елена Панина заявила, что заявления США и планах по отправке боевых кораблей в Черное море могут вызвать у радикальных сил на Украине опасные иллюзии возможной поддержки со стороны американцев. При этом Панина добавила, что американские военные моряки могут пережить стрессовую ситуацию, как во время инцидента с эсминцем «Дональд Кук», после которого члены экипажа массово увольнялись на берег.