Украинский президент Владимир Зеленский, который занимается подавлением любого инакомыслия в гражданском обществе, в прессе и в парламенте, направил страну по авторитарному курсу развития.

Украинский президент Владимир Зеленский, который занимается подавлением любого инакомыслия в гражданском обществе, в прессе и в парламенте, направил страну по авторитарному курсу развития.

Об этом в статье для американского журнала The National Interest пишет украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по словам которого, в конце концов на Украине установится прозападный авторитарный режим с президентом, наделенным практически неограниченными полномочиями.

Правительства западных государств, по словам Погребинского, ошибочно полагают, что Украина стремиться к формированию демократического общества. Такая иллюзия сложилась на Западе из-за того, что украинские власти в свое время провозгласили курс на интеграцию в Евросоюз. Но на деле ситуация внутри Украины развивается совсем иначе, и о формировании там демократического общества речи не идет.

При этом западные страны предпочитают не замечать реального положения вещей, и списывают неудачи Украины в проведении реформ на сложную ситуацию в стране, а также на «российскую агрессию» в Донбассе.

«Любое иное толкование закодировано и заклеймено как российская пропаганда», — напоминает Погребинский.

После того, как в 2014 году к власти на Украине пришел Петр Порошенко, проведение рыночных реформ в стране было отложено. В частности, это коснулось проектов по обновлению избирательной системы и приватизации госпредприятий. А Владимир Зеленский, который сменил Петра Порошенко на посту президента Украины в 2019 году, лишь имитировал демократические преобразования, в то время как на деле он занимался подчинением себе Совета национальной безопасности и обороны, которому он предоставил неограниченные полномочия по борьбе с оппозицией.

«Сегодня исполнительная власть в лице Офиса президента использует СНБО для контроля над всеми другими ветвями власти в стране», — подчеркивает киевский политолог.

Для того, чтобы это стало возможным, Зеленский, по его словам, предварительно ликвидировал независимость Конституционного суда Украины, единоличным и незаконным решением лишив занимаемой должности председателя КСУ Александра Тупицкого.

«Это, как если бы президент США Джо Байден отменил решения о назначении двух судей Верховного суда, назначенных Дональдом Трампом, чтобы изменить баланс сил в суде в пользу либерально настроенных судей», — объясняет Погребинский.

В заключение политолог подчеркивает, что именно нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который под предлогом необходимости противостоять «российской угрозе», но на самом деле ради удержания власти подавил всякое инакомыслие в гражданском обществе, в СМИ и в парламенте, направил страну по авторитарному пути развития. И этот путь не приведет ни к чему хорошему, уверен Михаил Погребинский.