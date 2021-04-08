Министр энергетики США поддержала модернизацию ядерного вооружения страны

США намерены улучшать свой ядерный потенциал для сдерживания агрессии со стороны других государств. Об этом заявила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

США намерены улучшать свой ядерный потенциал для сдерживания агрессии со стороны других государств. Об этом заявила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Глава ведомства во время брифинга отметила, что Вашингтон должен модернизировать ядерный потенциал страны. Необходимо сохранить и поддерживать ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными в использовании.

"Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", — отметила она.

Грэнхолм при этом не уточнила, о каких странах идет речь. Трансляция брифинга велась в официальном аккаунте министерства энергетики в Twitter.