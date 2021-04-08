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23:21   8 Апреля 2021
Политика

Министр энергетики США поддержала модернизацию ядерного вооружения страны

Министр энергетики США поддержала модернизацию ядерного вооружения страны

США намерены улучшать свой ядерный потенциал для сдерживания агрессии со стороны других государств. Об этом заявила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Глава ведомства во время брифинга отметила, что Вашингтон должен модернизировать ядерный потенциал страны. Необходимо сохранить и поддерживать ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными в использовании.

"Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств", — отметила она.

Грэнхолм при этом не уточнила, о каких странах идет речь. Трансляция брифинга велась в официальном аккаунте министерства энергетики в Twitter.

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#сша #модернизация #ядерное вооружение

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