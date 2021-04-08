Власти США "в знак поддержки Украины" могут направить корабли в Черное море

Американские власти могут принять решение об отправке в Черное море дополнительных кораблей.

Американские власти могут принять решение об отправке в Черное море дополнительных кораблей.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Издание объясняет, что это необходимо для поддержки Украины из-за "повышенного военного присутствия российской стороны на восточной границе". Журналисты считают, что такие действия стали бы для России "особым сигналом".

В сообщении также отмечается, что американская разведка продолжает "пристально следить за Россией". За последние две недели США обязаны направить официальное уведомление о намерении войти в воды Черного моря. Происходить это будет через пролив, который находится под контролем Анкары. На сегодняшний день неизвестно, был ли направлен такой документ.