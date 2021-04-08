Спецкор ФАН рассказал, зачем США содержат 18 спецслужб

Специальный корреспондент ФАН Игорь Кимаковский рассказал, как 18 спецслужб и тысяч агентов США помогли главе Белого дома Джо Байдену прийти к власти.

Специальный корреспондент ФАН Игорь Кимаковский рассказал, как 18 спецслужб и тысяч агентов США помогли главе Белого дома Джо Байдену прийти к власти.

Эксперт в эфире телеканала "Звезда" отметил, что ЦРУ и ФБР стали заранее готовить глобальную операцию по прикрытию махинаций на выборах с целью защиты своих позиций. В случае явной победы Трампа "колеблющиеся штаты" должны были заявить о "российском вмешательстве", довести дело до импичмента и аннулировать итоги.

Аналитик также полагает, что для сокрушения Трампа "глубинное государство" вынуждено прибегнуть к экстренным и решительным действиям. Под предлогом борьбы с пандемией было организовано широкомасштабное голосование по почте. Это открыло широкие возможности для манипуляций с голосами.

Также важным фактором стало создание нужного информационного фона, заявил Кимаковский. По его мнению, кукловоды спровоцировали расовый кризис, который должен был вызывать резкий спад популярности Трампа и рост поддержки Байдена.

Угроза "российского вмешательства" в американские выборы, которой пугают американских граждан, является отличным прикрытием для распила бюджета США. Именно этим и занимаются 18 американских спецслужб, отмечает Федеральное агентство новостей.