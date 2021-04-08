Марков: Кремль ужесточает позицию по отношению к Западу

Москва больше не намерена вести себя по-джентльменски с теми, кто ведет себя как агрессор и бессовестный лгун.

Москва больше не намерена вести себя по-джентльменски с теми, кто ведет себя как агрессор и бессовестный лгун.

Об этом в личном Telegram-канале пишет генеральный директор Института политических исследований, политолог и общественный деятель Сергей Марков.

«Кремль ужесточает свою позицию. (Глава МИД РФ Сергей) Лавров прямо назвал политику Вашингтона тупой. Его в этом прямо поддержал пресс-секретарь Президента России. Москву, видимо, уже достал Вашингтон своей сверхагрессивностью», — пишет политолог.

При этом он отмечает, что Вашингтон первым отбросил вежливый тон в обращениях к Москве, и теперь Москва в ответ тоже отбросила вежливый тон. Хотя, конечно, война слов – это плохо.

«Но и вести себя с агрессором и бессовестным лгуном так, как будто он джентльмен, Москва далее не намерена. Ждем, когда обе стороны перейдут на мат», — заключает Марков.

Ранее Сергей Марков прокомментировал анонсированные российским министром обороны Сергеем Шойгу большие военные учения, назвав их сигналом Западу о готовности России к масштабному военному конфликту.

По задумке Москвы, продемонстрированная российской армией готовность к войне должна стимулировать Европу обратиться к США и Украине с призывом перестать нагнетать военную истерию, считает Марков.

«Но пока европейцы молчат и спокойно наблюдают, как в Европе резко обостряется военное состояние и все идёт к новой войне. Пока локальной. Но с угрозой расширения», — с удивление отметил политолог.

Напомним, в начале текущей недели, 5 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о проведении воинскими частями двусторонних, тактических и тактико-специальных учений. Также министр отметил, что в апреле в российских войсках пройдет более 4000 контрольных проверок.