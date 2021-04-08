Пушков призвал Берлин не начинать переговоры со спецпосланником США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал ФРГ не планировать переговоры со спецпосланником США по "Северному потоку — 2".

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал ФРГ не планировать переговоры со спецпосланником США по "Северному потоку — 2".

Политик предположил, что США назначают спецпосланника, чтобы сорвать проект. Он добавил, что переговоры изначально обречены на провал. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

В ответ на сообщение дипломата, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Соединенные Штаты будут настаивать на прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2", то диалог закончится неудачно. По его словам, главы стран должны обсудить снятие санкций.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что появление спецпредставителей США в проекте, к которому они не имеют никакого отношения, говорит о вмешательстве государства во внутренние дела других стран.