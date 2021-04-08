Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:54   8 Апреля 2021
Политика

Пушков призвал Берлин не начинать переговоры со спецпосланником США

Пушков призвал Берлин не начинать переговоры со спецпосланником США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал ФРГ не планировать переговоры со спецпосланником США по "Северному потоку — 2".

Политик предположил, что США назначают спецпосланника, чтобы сорвать проект. Он добавил, что переговоры изначально обречены на провал. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

В ответ на сообщение дипломата, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если Соединенные Штаты будут настаивать на прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2", то диалог закончится неудачно. По его словам, главы стран должны обсудить снятие санкций.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что появление спецпредставителей США в проекте, к которому они не имеют никакого отношения, говорит о вмешательстве государства во внутренние дела других стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пушков #спецпосланник #СП-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров