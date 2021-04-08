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21:11   8 Апреля 2021
Армия

В ЛНР заявили о двух бойцах ВСУ на участке разведения сил в Донбассе

В ЛНР заявили о двух бойцах ВСУ на участке разведения сил в Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы Народной милицией ЛНР. Бойцы пребывали на участке отвода сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.

О нахождении военнослужащих 92-й бригады ВСУ у линии соприкосновения сообщил 8 апреля офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что подразделения военного ведомства ЛНР систематически наблюдают за бойцами ВСУ, придерживаясь условий перемирия. При этом военнослужащие Луганской Народной Республики готовы к оперативному реагированию на изменения ситуации, подчеркнул Филипоненко.

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#донбасс #украина #всу #Филипоненко

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