В ЛНР заявили о двух бойцах ВСУ на участке разведения сил в Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы Народной милицией ЛНР. Бойцы пребывали на участке отвода сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы Народной милицией ЛНР. Бойцы пребывали на участке отвода сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.

О нахождении военнослужащих 92-й бригады ВСУ у линии соприкосновения сообщил 8 апреля офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что подразделения военного ведомства ЛНР систематически наблюдают за бойцами ВСУ, придерживаясь условий перемирия. При этом военнослужащие Луганской Народной Республики готовы к оперативному реагированию на изменения ситуации, подчеркнул Филипоненко.