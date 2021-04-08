21:11 8 Апреля 2021Армия
В ЛНР заявили о двух бойцах ВСУ на участке разведения сил в Донбассе
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы Народной милицией ЛНР. Бойцы пребывали на участке отвода сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы Народной милицией ЛНР. Бойцы пребывали на участке отвода сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.
О нахождении военнослужащих 92-й бригады ВСУ у линии соприкосновения сообщил 8 апреля офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что подразделения военного ведомства ЛНР систематически наблюдают за бойцами ВСУ, придерживаясь условий перемирия. При этом военнослужащие Луганской Народной Республики готовы к оперативному реагированию на изменения ситуации, подчеркнул Филипоненко.