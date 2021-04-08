Новый всероссийский конкурс "Твой ход" для талантливых студентов стартовал в Москве

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" стартовал в Москве 8 апреля. Принять участие в нем могут все отечественные студенты, а победителей наградят грантами на обучение.

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" стартовал в Москве 8 апреля. Принять участие в нем могут все отечественные студенты, а победителей наградят грантами на обучение.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что студенческие годы считаются временем возможностей. В этот период студентам хочется многое сделать, поэтому конкурс предлагает им возможность попробовать себя в новой деятельности. Для этого будут доступны 11 направлений, в том числе наука, IT, спорт, экология и волонтерство.

Призеров конкурса ожидает комплексная программа, например, посещение плато Путорана по приглашению "Норникеля". Наряду с этим победителям вручат в качестве награды 1 миллион рублей, который они смогут потратить на обучение, реализацию собственного проекта или покупку жилья.

"Твой ход" проводится при поддержке крупнейших российских компаний, в числе которых оказались Mail.ru Group, Росатом, "Норникель", "Сибур Холдинг" и РЖД. Старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова рассказала, что в компании уже ждут молодых, амбициозных, творчески настроенных ребят.

"Наши предприятия находятся в Арктической зоне. Мы умеем осваивать богатства этих территорий, конечно, заинтересованы в том, чтобы "Норникель" был компанией, в которой престижно работать", — заявила Зелькова.

Зарегистрироваться для участия можно на платформе Твойход.онлайн до 12 июня. Финал конкурса пройдет в столице в ноябре 2021 года.