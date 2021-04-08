Опубликовано видео тренировок ракетчиков Тейковского гарнизона на "Ярсах"

Видео тренировки по антитеррору в Тейковском ракетном гарнизоне при помощи "Ярсов" в подмосковной Власихе опубликовали в Сети.

Видео тренировки по антитеррору в Тейковском ракетном гарнизоне при помощи "Ярсов" в подмосковной Власихе опубликовали в Сети.

Согласно легенде учений, на КПП ракетчиков Тейковского гарнизона нападают "вражеские" диверсанты. В этот момент у подразделений охраны и разведки появляется возможность продемонстрировать слаженность своих действий. Кроме этого, военнослужащие отработают профессиональные навыки ближнего боя.

На боевое патрулирование выходят около 1000 военных ВС России и более 100 единиц техники. Передвижение по дорогам происходит строго по ночам. Это позволяет "Ярсам" незаметно оказаться на полевых позициях. Район, в который отправится ракетная техника, заранее изучают разведчики и инженеры.

Прибыв на полевые позиции, всю технику тщательно маскируют с помощью густой хвои и маскировочной сетки. Мобильные установки никогда не выходят на маршруты боевого дежурства одни. Их всегда сопровождают машины обеспечения.

Ракетчики Тейковского гарнизона будут нести боевое дежурство целый месяц. Домой вернутся только к 9 Мая, чтобы со всем личным составом полка увидеть, как их сослуживцы демонстрируют силу и мощь РВСН на параде ко Дню Победы.