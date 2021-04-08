Путин подвел итоги реализации его предыдущих посланий Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел совещание о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг, 8 апреля.

Президент России Владимир Путин провел совещание о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг, 8 апреля.

На совещании глава государства заявил, что нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привело исполнение заложенных в послании Федеральному собранию поручений. Путин отметил, что важно понимать, какой эффект от работы есть для развития территорий, городов и районов, для экономики и социальной сферы.

Президент подчеркнул, что если инициатива является востребованной, дает возможность развиваться стране, то ее нужно продлевать и расширять. По мнению главы государства, яркий пример такой инициативы – продление и расширение программы материнского капитала, который теперь выплачивается и после рождения в семье первенца. Напомним, что программа материнского капитала еще несколько лет назад начинала действовать только тогда, когда в семье рождался второй ребенок.

Путин отметил, что если же практика показывает, что эффект от предложенных мер и идей ограничен, то значит, их нужно корректировать. Возможно, делать более адресными.

Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году состоится 21 апреля. Путин констатировал, что уже сейчас идет активная работа над документом.