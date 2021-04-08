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20:38   8 Апреля 2021
Экономика

Россиян предупредили о мошенниках, использующих Telegram-боты

Россиян предупредили о мошенниках, использующих Telegram-боты

Эксперт компании "Доктор Веб" Илья Куркин рассказал жителям Российской Федерации об опасности использования некоторых ботов в популярном мессенджере Telegram.

Такие сервисы используются для коммуникации с пользователем, однако за них отвечают авторы, а не создатели приложения. Боты могут как помогать россиянам, так и обмануть с помощью нескольких распространенных способов. Авторы бота имеют легкий доступ к информации, которую предоставляют пользователи, передает сайт 360tv.ru.

"Не стоит отправлять важную и секретную информацию первому попавшемуся боту — ее легко прочитают его хозяева", — объясняет он.

Мошеннические схемы в Telegram почти не отличаются от других: пользователи получают сообщения о якобы произошедшем взломе или угрозе "слива" личных данных. Также россиян могут просить перейти по неблагонадежной ссылке, добавил аналитик.

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#telegram #мессенджер #боты

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