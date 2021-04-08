20:24 8 Апреля 2021Политика
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев спас питомцев из котокафе
Ижевских кошек освободили из закрытого за долги котокафе "Мяулэнд". В спасении животных лично принимал участие глава города Олег Бекмеметьев.
Ижевских кошек освободили из закрытого за долги котокафе "Мяулэнд". В спасении животных лично принимал участие глава города Олег Бекмеметьев.
О заточении питомцев стало известно в конце марта. Котов закрыли в помещении из-за конфликта владельцев заведения и арендодателя. Местные жители обратились в полицию и к властям с просьбой помочь пушистым заложникам.
"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд"", — собщили в пресс-службе главы города.
Животных передали хозяевам в присутствии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Главного управления ветеринарии по Удмуртии. Коты находятся в удовлетворительном состоянии.