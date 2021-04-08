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20:24   8 Апреля 2021
Политика

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев спас питомцев из котокафе

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев спас питомцев из котокафе

Ижевских кошек освободили из закрытого за долги котокафе "Мяулэнд". В спасении животных лично принимал участие глава города Олег Бекмеметьев.

О заточении питомцев стало известно в конце марта. Котов закрыли в помещении из-за конфликта владельцев заведения и арендодателя. Местные жители обратились в полицию и к властям с просьбой помочь пушистым заложникам.

"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд"", — собщили в пресс-службе главы города.

Животных передали хозяевам в присутствии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Главного управления ветеринарии по Удмуртии. Коты находятся в удовлетворительном состоянии.

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#ижевск #коты #Олег Бекмеметьев

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