Глава Ижевска Олег Бекмеметьев спас питомцев из котокафе

Ижевских кошек освободили из закрытого за долги котокафе "Мяулэнд". В спасении животных лично принимал участие глава города Олег Бекмеметьев.

Ижевских кошек освободили из закрытого за долги котокафе "Мяулэнд". В спасении животных лично принимал участие глава города Олег Бекмеметьев.

О заточении питомцев стало известно в конце марта. Котов закрыли в помещении из-за конфликта владельцев заведения и арендодателя. Местные жители обратились в полицию и к властям с просьбой помочь пушистым заложникам.

"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд"", — собщили в пресс-службе главы города.

Животных передали хозяевам в присутствии сотрудников правоохранительных органов и специалистов Главного управления ветеринарии по Удмуртии. Коты находятся в удовлетворительном состоянии.