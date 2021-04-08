Спортсмен, рыбак, автолюбитель: кто возглавил Ульяновскую область

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области сенатора Алексея Русских. "Политика сегодня" изучила Instagram политика.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области сенатора Алексея Русских. "Политика сегодня" изучила Instagram политика.

Сенатор активно ведет социальную сеть, а каждый пост раскрывает политика с новой стороны. Например, Русских оказался страстным поклонником футбола. В его блоге регулярно публикуются фотографии с любительскими командами, в которых сам политик принимает активное участие.

Русских поклонник активного отдыха, а его Instagram дает читателю понять, что сенатор не чурается небольших авантюр. Одна из публикаций посвящена нетрадиционному пути до аэропорта Нальчика. Вместо проторенной шоссейной дороги политик отправился в горы и сделал серию снимков, которые точно понравятся поклонникам внутреннего туризма.

Не чужды политику и традиционные развлечения и ценности. Русских охотно делится с подписчиками преимуществами деревянного дома перед каменным, выкладывает фотографии из купели и хвастается трофеями. Например, из похода на зимнюю рыбалку политик вернулся с двумя щуками.

"На уху хватит!" — скромно прокомментировал улов сенатор.

Русских считает традиционные зимние купания важной частью жизни каждого гражданина России. Под его публикацией-поздравлением с Крещением Господня можно найти множество благожелательных комментариев. Читатели и сторонники Русских отмечают в нем подлинную силу духа и бесстрашие.

Помимо любви к активному отдыху и путешествиям, сенатор также уделяет внимание общению с братьями меньшими. Судя по Instagram, Русских посещал один из приютов для кошек и собак в Подмосковье, и помог местным властям не допустить закрытия заведения.

Также в своих публикациях Русских рассказывает читателям о важности знания истории родного государства. Фотографии из путешествий, рабочих поездок или бытовые сцены регулярно сменяются снимками, посвященными памятным датам истории РФ. Среди них — первый полет человека в космос и день Великой Октябрьской социалистической революции.

Путин назначил Русских врио Ульяновской области 8 апреля. Причиной кадровых перестановок в регионе послужила добровольная отставка прежнего главы региона Сергея Морозова.