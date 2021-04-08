Спортсмен, рыбак, автолюбитель: кто возглавил Ульяновскую область
Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Ульяновской области сенатора Алексея Русских. "Политика сегодня" изучила Instagram политика.
Сенатор активно ведет социальную сеть, а каждый пост раскрывает политика с новой стороны. Например, Русских оказался страстным поклонником футбола. В его блоге регулярно публикуются фотографии с любительскими командами, в которых сам политик принимает активное участие.
Русских поклонник активного отдыха, а его Instagram дает читателю понять, что сенатор не чурается небольших авантюр. Одна из публикаций посвящена нетрадиционному пути до аэропорта Нальчика. Вместо проторенной шоссейной дороги политик отправился в горы и сделал серию снимков, которые точно понравятся поклонникам внутреннего туризма.
Не чужды политику и традиционные развлечения и ценности. Русских охотно делится с подписчиками преимуществами деревянного дома перед каменным, выкладывает фотографии из купели и хвастается трофеями. Например, из похода на зимнюю рыбалку политик вернулся с двумя щуками.
"На уху хватит!" — скромно прокомментировал улов сенатор.
Русских считает традиционные зимние купания важной частью жизни каждого гражданина России. Под его публикацией-поздравлением с Крещением Господня можно найти множество благожелательных комментариев. Читатели и сторонники Русских отмечают в нем подлинную силу духа и бесстрашие.
Помимо любви к активному отдыху и путешествиям, сенатор также уделяет внимание общению с братьями меньшими. Судя по Instagram, Русских посещал один из приютов для кошек и собак в Подмосковье, и помог местным властям не допустить закрытия заведения.
Также в своих публикациях Русских рассказывает читателям о важности знания истории родного государства. Фотографии из путешествий, рабочих поездок или бытовые сцены регулярно сменяются снимками, посвященными памятным датам истории РФ. Среди них — первый полет человека в космос и день Великой Октябрьской социалистической революции.
Путин назначил Русских врио Ульяновской области 8 апреля. Причиной кадровых перестановок в регионе послужила добровольная отставка прежнего главы региона Сергея Морозова.