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20:09   8 Апреля 2021
Происшествия

Полиция пресекла деятельность сети вебкам-студий в Петербурге

Полиция пресекла деятельность сети вебкам-студий в Петербурге

Правоохранители пресекли работу пяти вебкам-студий в Центральном районе Санкт-Петербурга и задержали 11 человек.

По версии следствия, в декабре 2018 года 32-летний мужчина организовал работу сети вебкам-студий. В помещениях обнаружили комнаты со специальным оборудованием для трансляции видео. В съемках были задействованы более 100 моделей в возрасте до 30 лет. Их работу контролировали администраторы.

Чтобы получить доступ к нелегальному контенту, клиенты платили электронной валютой, которую обналичивал организатор. При обысках были изъяты 54 мобильных телефона, техника и документация.

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#петербург #полиция #вебкам

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