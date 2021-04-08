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19:57   8 Апреля 2021
Общество

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от онкологии

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от онкологии

В Минске ушла из жизни актриса театра и кино, певица Белла Шпинер. О смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в своем Facebook-аккаунте.

По словам критика, Шпинер было 45 лет. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Точную причину смерти установят эксперты.

Актриса снималась в сериалах "Мухтар. Новый след", "Куба", "Гадание при свечах" и нескольких других. Шпинер также была талантливой вокалисткой, работала в группе "Дилижанс-jazz".

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#смерть #актриса #Белла Шпинер

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