19:57 8 Апреля 2021Общество
Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла от онкологии
В Минске ушла из жизни актриса театра и кино, певица Белла Шпинер. О смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в своем Facebook-аккаунте.
В Минске ушла из жизни актриса театра и кино, певица Белла Шпинер. О смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в своем Facebook-аккаунте.
По словам критика, Шпинер было 45 лет. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Точную причину смерти установят эксперты.
Актриса снималась в сериалах "Мухтар. Новый след", "Куба", "Гадание при свечах" и нескольких других. Шпинер также была талантливой вокалисткой, работала в группе "Дилижанс-jazz".