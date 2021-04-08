Рар рассказал об унижениях, с которыми приходится мириться Евросоюзу

Высшие представители Евросоюза в последнее время дважды пережили жестокое унижение, но помимо этих вопиющих случаев Европе в целом приходится наблюдать, как она теряет авторитет в мире.

Высшие представители Евросоюза в последнее время дважды пережили жестокое унижение, но помимо этих вопиющих случаев Европе в целом приходится наблюдать, как она теряет авторитет в мире.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, приводя наглядные примеры утраты европейцами руководящих позиций.

Первое унижение пережил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который в феврале 2021 года приехал в Москву просить за Навального и в это время Россия сообщила о высылке европейских дипломатов.

Второй раз досталось шефу Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которой во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре не досталось почетного стула на сцене. И в итоге ей пришлось сидеть на заднем диване, пока Эрдоган и шеф Евросовета Шарль Мишель восседали на протокольных стульях.

«К тому же в телефонном разговоре китайского лидера с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, Си Цзиньпин остро критиковал Евросоюз за его "вмешательство" во внутренние дела Китая. Но это еще далеко не все», — пишет Рар.

Евросоюзу приходится бессильно наблюдать, как Соединенные Штаты Америки полностью «перетягивают на себя одеяло» в вопросах европейской безопасности. Берлину и Парижу приходится мириться с тем, что они лишаются руководства на общей внешней и оборонной политикой Евросоюза. А американцы вдобавок стремятся к тому, чтобы лишить ЕС и суверенного права на собственную политику в области энергетики.

«Это наглядно проявляется на Украине, где Киев уже перестал слушать Берлин и Париж, а только ждет инструкции и поддержку от Соединенных Штатов», — приводит пример немецкий политолог.

До Евросоюза начало доходить, что его политика всеобщей ориентированности на либеральные ценности терпит крах. Европейскую политику «высшей морали» отвергают не только вне Евросоюза, но уже и в Польше, и в Венгрии, а партнеры ЕС готовы разговаривать с Брюсселем только на взаимоинтересные темы.

«ЕС не может больше, как раньше, сажать партнеров за школьную парту, чтобы те усердно учили азы демократии. Мир переходит из стадии монополярности в эпоху многополярности», — констатирует Александр Рар.

Западу приходится смириться с новой реальностью. ИМ выход для него только один – попытаться включиться в совместное выстраивание нового и свободного миропорядка, заключает немецкий политолог.