Подросток в форме гаишника вымогал у московского водителя взятку в виде пива и коньяка

Несовершеннолетний требовал взятку алкоголем под видом сотрудника Госавтоинспекции. Злоумышленника задержали и привлекли к административной ответственности.

Несовершеннолетний требовал взятку алкоголем под видом сотрудника Госавтоинспекции. Злоумышленника задержали и привлекли к административной ответственности.

Инцидент произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева. К автомобилю студента подошел гражданин в форме и заявил, что водитель нарушил ПДД. За освобождение от ответственности лжесотрудник потребовал пять бутылок пива и одну бутылку коньяка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвич спустя некоторое время приехал для передачи взятки "инспектору". В этот момент водитель попросил предъявить корочку, однако лжеполицейский отказался показывать документы. В итоге молодой человек обратился к правоохранителям. В отношении 17-летнего парня составили протоколы об административных правонарушениях. Его также поставили на профилактический учет.