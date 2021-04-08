Черногорцы не оценили решение властей о предоставлении гражданства русским

Жители Черногории выступили против намерения властей предоставлять гражданство людям из России.

Жители Черногории выступили против намерения властей предоставлять гражданство людям из России.

Черногорцы вышли на улицы Подгорицы и устроили протест против намерения правительства облегчить условия получения гражданства страны.

"Мы будем защищать Черногорию от врагов!" — скандировали протестующие.

Оппозиционные партии и общественные организации в Черногории считают, что власти хотят предоставить гражданство людям из России, Сербии, Боснии и Герцеговины. Противники решения правительства опасаются, что это может изменить демографическую ситуацию в стране.

Жители Черногории демонстрируют желание отдалиться от России, но вместе с тем они игнорируют преимущества от сближения с ней. Как отмечал ранее депутат Милан Кнежевич, Черногория процветала в период с 2006 по 2013 годы, когда РФ была ее главным стратегическим партнером.