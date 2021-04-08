Двух работников самарской Госжилинспекции осудили за хищение 7 млн рублей

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам самарской Госжилинспекции по делу о хищении более 7 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам самарской Госжилинспекции по делу о хищении более 7 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Октябрьский райсуд Самары вынес приговор экс-сотрудникам Государственной жилищной инспекции Владиславу Потапову и Сергею Мельникову. Фигурантам назначили по 3 и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

Бывших сотрудников Госжилинспекции признали виновными в хищении группой лиц по предварительному сговору 7 млн рублей из бюджета региона. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Суд выяснил, что бывший руководитель ГЖИ Андрей Абриталин в 2010 году принял на работу Мельникова, а спустя пять лет назначил его своим заместителем — руководителем Южного управления жилищного надзора. Перед этим Мельников принял в ГЖИ в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора Потапова, который фактически не работал, но ему начислялась зарплата.

Эти деньги все трое фигурантов потратили на свои цели. Суд установил, что бывшие подчиненные экс-главы областной ГЖИ также подделывали документы о командировках.