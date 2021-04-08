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19:30   8 Апреля 2021
Происшествия

Экс-представитель губернатора Алтайского края Штань хочет под домашний арест

Экс-представитель губернатора Алтайского края Штань хочет под домашний арест

Бывший представитель губернатора Алтайского края Стелла Штань, помещенная в СИЗО по делу о мошенничестве, пытается добиться домашнего ареста.

Адвокат экс-чиновницы Жанна Пронина подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Алтайского краевого суда. Штань надеется, что судья изменит решение и отправит ее под домашний арест или подписку о невыезде.

Несколько дней назад Стеллу Штань задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Барнауле арестовал ее до 30 мая. По версии следствия, экс-чиновница замешена в махинациях с подменой документов. Ущерб от ее действий составил 14 млн рублей.

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#сизо #барнаул #Стелла Штань

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