Год за годом американские спецслужбы распространяют миф о "российской угрозе", отстаивая свои финансовые бюджеты, рассказал специальный корреспондент ФАН Игорь Кимаковский.

Год за годом американские спецслужбы распространяют миф о "российской угрозе", отстаивая свои финансовые бюджеты, рассказал специальный корреспондент ФАН Игорь Кимаковский.

По его словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) придумали для Соединенных Штатов образ врага, рассказывая про российскую киберугрозу, хакеров, "фабрики троллей" и вмешательство в выборы. Спецслужбы делают это не ради нацбезопасности страны, а в собственных целях финансового свойства, объяснил эксперт.

Единственная страна, где функционируют 18 спецслужб, — это США. Их финансирование за последние несколько лет выросло до рекордных объемов, и антироссийская истерия сыграла здесь ключевую роль.

"Это миллиардные суммы", — заявил Кимаковский.

После завершения эпохи Советского Союза и падения железного занавеса, спецслужбам нужен был новый враг, которым стала Россия. Однако в 1990-х РФ еще не представляла "угрозы".

"Они создавали информационные диверсии, чтобы сохранить свои бюджеты", — объяснил спецкор.

В течение последних лет их финансирование увеличивается не менее чем на 10% в год, отметил он. Более того, при посредничестве спецслужб американский истеблишмент смог создать в РФ сеть, которая занимается подрывной деятельностью. Ее участники гордо называют себя "либеральными СМИ", однако на самом деле это дешевая рабочая сила спецслужб США, которая экономит им бюджеты, резюмировал Кимаковский.