Марков: Киев боится начать полноценную войну

Политолог Сергей Марков прокомментировал появление на передовой в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Украины собирается поднять дух войск и твердо намерен начать вооруженный конфликт.

Политолог Сергей Марков прокомментировал появление на передовой в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Украины собирается поднять дух войск и твердо намерен начать вооруженный конфликт. Впрочем, цели Зеленского и НАТО в войне в Донбассе различаются, считает эксперт.

Украинский президент не собирается полностью завоевать Донбасс, поскольку опасается реакции России, убежден Марков. Киеву нужна лишь имитация войны. Политолог перечислил цели, которые она поможет решить Киеву.

Во-первых, имитация войны поможет переломить падение рейтинга Зеленского. В Киеве считают, что население страны будет сильнее поддерживать украинского лидера. Вторая цель — получение одобрения переворота со стороны Запада. По мнению Маркова, Зеленский собирается стать «украинским Лукашенко».

Президент заявил, что вступление в НАТО — это единственный путь к окончанию войны, что является третьей целью. Четвертая цель — размещение на территории Украины войск США, Великобритании и Польши.

«Спровоцировав кризис, Зеленский хочет добиться резкого усиления санкций против России и запрета "Северного потока-2"», — добавил Марков.

Впрочем, у США есть свои планы на этот счет, заключил Марков.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда власти Украины после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце марта, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и гибели мирных жителей.