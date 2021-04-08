Бывшего главу исполкома в Татарстане осудят за превышение полномочий

Экс-глава исполкома Муслюмовского района и районной палаты имущественных и земельных отношений Ильнур Ахметов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Экс-глава исполкома Муслюмовского района и районной палаты имущественных и земельных отношений Ильнур Ахметов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в период с мая по август 2019 года бывший чиновник осуществил незаконное списание с казны муниципального образования имущества, которое находилось в государственной собственности. Так, под руководством Ахметова район подписал договор пожертвования, согласно которому компания передала в бюджет муниципалитета имущества на 88 млн рублей.

Однако в СКР считают, что обвиняемый списал это имущество с баланса района, в том числе с переданного компанией. При этом частью из того, что было списано, пользовались граждане, так или иначе связанные с руководством района. Свою вину экс-глава исполкома признавать отказался.