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19:08   8 Апреля 2021
Происшествия

Экс-глава минприроды Карелии не явился на заседание суда по делу о превышении полномочий

Экс-глава минприроды Карелии не явился на заседание суда по делу о превышении полномочий

Карельский чиновник Алексей Щепин не пришел на первое заседание суда по своему уголовному делу.

На официальном сайте Октябрьского районного суда Улан-Удэ сообщили, что заседание по делу Щепина отложили до 13 апреля "в связи с неявкой подсудимого". Сам руководитель министерства природы Карелии объяснил, что его московский адвокат был занят в этот день в другом процессе.

Алексея Щепина обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идет о событиях десятилетней давности. В марте 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду лесной участок площадью 20 га, на котором запрещена рубка деревьев, добыча полезных ископаемых и другие действия, наносящие вред экосистеме. Однако Щепин, зная о запрете, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы относительно предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Вину он не признает.

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#суд #уголовное дело #минприроды #лесник #Алексей Щепин

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