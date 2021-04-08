Экс-глава минприроды Карелии не явился на заседание суда по делу о превышении полномочий

Карельский чиновник Алексей Щепин не пришел на первое заседание суда по своему уголовному делу.

Карельский чиновник Алексей Щепин не пришел на первое заседание суда по своему уголовному делу.

На официальном сайте Октябрьского районного суда Улан-Удэ сообщили, что заседание по делу Щепина отложили до 13 апреля "в связи с неявкой подсудимого". Сам руководитель министерства природы Карелии объяснил, что его московский адвокат был занят в этот день в другом процессе.

Алексея Щепина обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идет о событиях десятилетней давности. В марте 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду лесной участок площадью 20 га, на котором запрещена рубка деревьев, добыча полезных ископаемых и другие действия, наносящие вред экосистеме. Однако Щепин, зная о запрете, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы относительно предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Вину он не признает.