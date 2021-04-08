Россия готовит экспериментальные маневры с БМПТ «Терминатор»

Одной из важнейших новаций российских танковых войск является освоение боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на театре военных действий.

Одной из важнейших новаций российских танковых войск является освоение боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на театре военных действий.

Этот новый вид вооружений примет участие в экспериментальных учениях, которые запланированы в июне 2021 года на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

В ходе учений, как сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ, военнослужащие отработают тактику совместной работы танков и БМПТ «Терминатор». До сих пор подобное взаимодействие изучалось лишь в рамках научно-исследовательских работ, и предполагается, что насыщение танковых войск «Терминаторами» существенно увеличит их боевой потенциал и защищенность танков на театре военных действий.

«Боевая машина поддержки танков "Терминатор" — многоцелевая и высокозащищенная, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность, приводит RT информацию Минобороны. — "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами».

Как заявил в беседе с агентством главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский, предстоящее в Чебаркуле экспериментальное учение необходимо для того, чтобы танковые подразделения выработали способы взаимодействия с подразделениями БМПТ.

Невозможно заранее предсказать, какими будут результаты запланированного учения, которое организуется специально для того, чтобы определить формулу возможного взаимодействия БМПТ и танков.

«В любом случае единственным критерием истины является практика. Поэтому исследовательские учения будут проходить непосредственно на полигоне с соответствующей тактической и мишенной обстановкой», - объяснил эксперт.

При этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в комментарии RT заявил, что российская армия испытывает высокую потребность в такой военной технике, как «Терминаторы». В скором времени, по его словам, российские военные определятся с тактикой и точным количеством необходимых БМПТ.

«Тактика боевого применения «Терминатор» еще нуждается в отработке. После этого уже можно ожидать решений по формированию смешанных подразделений, где будут и танки, и БМПТ», — считает Коротченко.

Российская армия, добавил эксперт в заключение, в подобных вопросах опирается как на собственный опыт, так и на общемировые знания, которые она адаптирует в соответствии с потребностями отечественных танковых подразделений.