Россия готовит экспериментальные маневры с БМПТ «Терминатор»
Одной из важнейших новаций российских танковых войск является освоение боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на театре военных действий.
Этот новый вид вооружений примет участие в экспериментальных учениях, которые запланированы в июне 2021 года на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.
В ходе учений, как сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ, военнослужащие отработают тактику совместной работы танков и БМПТ «Терминатор». До сих пор подобное взаимодействие изучалось лишь в рамках научно-исследовательских работ, и предполагается, что насыщение танковых войск «Терминаторами» существенно увеличит их боевой потенциал и защищенность танков на театре военных действий.
«Боевая машина поддержки танков "Терминатор" — многоцелевая и высокозащищенная, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность, приводит RT информацию Минобороны. — "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами».
Как заявил в беседе с агентством главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский, предстоящее в Чебаркуле экспериментальное учение необходимо для того, чтобы танковые подразделения выработали способы взаимодействия с подразделениями БМПТ.
Невозможно заранее предсказать, какими будут результаты запланированного учения, которое организуется специально для того, чтобы определить формулу возможного взаимодействия БМПТ и танков.
«В любом случае единственным критерием истины является практика. Поэтому исследовательские учения будут проходить непосредственно на полигоне с соответствующей тактической и мишенной обстановкой», - объяснил эксперт.
При этом главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в комментарии RT заявил, что российская армия испытывает высокую потребность в такой военной технике, как «Терминаторы». В скором времени, по его словам, российские военные определятся с тактикой и точным количеством необходимых БМПТ.
«Тактика боевого применения «Терминатор» еще нуждается в отработке. После этого уже можно ожидать решений по формированию смешанных подразделений, где будут и танки, и БМПТ», — считает Коротченко.
Российская армия, добавил эксперт в заключение, в подобных вопросах опирается как на собственный опыт, так и на общемировые знания, которые она адаптирует в соответствии с потребностями отечественных танковых подразделений.