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19:01   8 Апреля 2021
Общество

В РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V"

В РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился с просьбой к властям Словакии для возврата партии вакцины "Спутник V", говорится в сообщении организации в Twitter.

Причиной обращения со стороны фонда стали планы реализации российской вакцины против коронавируса в других странах, следует из публикации. На это сотрудников РФПИ сподвигли многочисленные нарушения контракта на поставку лекарства в Словакию со стороны местных ученых.

Словацкий регулятор проводил лабораторные исследования с применением вакцины, что в фонде восприняли как акт саботажа, говорится в публикации. Также в РФПИ упомянули, что научные учреждения в Словакии не принадлежат официальной сети лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.

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#словакия #рфпи #Спутник V

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