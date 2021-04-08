В РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился с просьбой к властям Словакии для возврата партии вакцины "Спутник V", говорится в сообщении организации в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился с просьбой к властям Словакии для возврата партии вакцины "Спутник V", говорится в сообщении организации в Twitter.

Причиной обращения со стороны фонда стали планы реализации российской вакцины против коронавируса в других странах, следует из публикации. На это сотрудников РФПИ сподвигли многочисленные нарушения контракта на поставку лекарства в Словакию со стороны местных ученых.

Словацкий регулятор проводил лабораторные исследования с применением вакцины, что в фонде восприняли как акт саботажа, говорится в публикации. Также в РФПИ упомянули, что научные учреждения в Словакии не принадлежат официальной сети лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.