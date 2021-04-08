Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Куренцов

Олимпийский чемпион 1968 года по тяжелой атлетике Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Олимпийский чемпион 1968 года по тяжелой атлетике Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Буквально на днях Куренцов отметил свое 80-летие. Глава округа выразил соболезнования родным и близким покойного. Спортсмен являлся почетным гражданином Одинцовского района.

Виктор Куренцов родился в 1941 году. Он являлся шестикратным чемпионом мира, а в 1968 году победил на Олимпийских играх. Кроме того, спортсмен был семикратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике. Всего за карьеру он заполучил около 150 золотых наград.

Причина смерти спортсмена не раскрывается. Прощание с тяжелоатлетом пройдет в Одинцово. Точную дату и место панихиды сообщат позднее.