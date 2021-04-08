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18:57   8 Апреля 2021
Происшествия

Пять человек погибли при вооруженном нападении на юго-востоке США

Пять человек погибли при вооруженном нападении на юго-востоке США

Жертвами стрельбы в американском штате Южная Каролина стали пять человек, среди них — дети.

Очевидцы, вызвавшие наряд полиции, сообщили, что несколько неизвестных с огнестрельным оружием напали на жильцов частного дома. Наутро были обнаружены трупы пожилой супружеской пары: 70-летнего местного врача и его супруги. Кроме того, нашли бездыханные тела их внуков — мальчика и девочки. Пятого мужчину обнаружили без признаков жизни на территории дома погибших. Вероятно, он был нанятым домработником.

Также стало известно о ранении шестого человека. По предварительной информации, он был госпитализирован. Правоохранительные органы проводят тщательную проверку по факту случившегося и устанавливают личность преступника.

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#сша #жертвы #стрельба

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