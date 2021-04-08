Посол Украины в ФРГ попросил Германию помочь модернизировать ВСУ

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию "отложить отговорки" и помочь укрепить обороноспособность и модернизировать ВСУ.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию "отложить отговорки" и помочь укрепить обороноспособность и модернизировать ВСУ.

В своем интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland украинский дипломат заявил, что Украина ждет, чтобы ее "как можно скорее" приняли в НАТО. Так как Германия является четвертым крупнейшим экспортером оружия в мире, она должна "отложить все отговорки" и, наконец, поддержать Киев не словом, а делом. Мельник призвал ФРГ, чтобы она укрепила обороноспособность ВСУ, а также помогла модернизировать украинское вооружение.

Кроме этого, посол напомнил, что Россия стягивает свои вооруженные силы к украинской границе и может напасть.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что группировка ВС РФ у границ Украины не несет никакой угрозы ни для одной страны и будет находиться в регионе столько, сколько потребуется.